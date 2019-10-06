كتانة:لدى الصليب الاحمر الكثير من المتبرعين بالدم ولكننا بحاجة لمتبرعين أكثر

لفت الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​​جورج كتانة​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "لدى الصليب الاحمر اللبناني الكثير من المتبرعين بالدم ولكننا بحاجة لمتبرعين أكثر نظرا للحاجة المتزايدة له، لذلك نقوم بالتعاون مع الكثير من الجمعيات بحملات تبرع ونسير حسب المعايير التي وزعتها منظمة الصحة العالمية لحماية المريض والمتبرع"، مشيراً إلى أن "الصليب الحمر اللبناني يوزع شهريا 2500 وحدة دم على المستشفيات وإجمالا وحدة الدم مكلفة يقدمها الصليب الاحمر مجانا إلا إننا نطلب بالمقابل ​التبرع بالدم​".

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