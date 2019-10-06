الشامسي: هناك نية إماراتية لمساعدة لبنان خصوصا في هذا الوضع الاقتصادي

أكد السفير ​الإمارات​ي في ​لبنان​ ​حمد سعيد الشامسي​ في حديث تلفزيوني له أن "هناك نية لمساعدة لبنان وهناك جدية كبيرة في ذلك، ويهمنا دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة وخصوصا في هذا ​الوضع الاقتصادي​"، مشيراً الى "أننا نتمنى من لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في الإمارات أن يؤسس الى تعاون إستراتيجي واضح، والحكومة هي ​القاعدة​ للانطلاق ".

ولفت الشامسي الى أنه "اذا دخل ​القطاع الخاص​ سيخلق فرص عمل كبيرة للبنانين ويهمنا أمر لبنان الذي هو مؤسس في ​الجامعة العربية​".

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