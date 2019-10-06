أبو شقرا: جميعنا نعيش في بلد واحد وإذا غرقت السفينة نغرق جميعا

لفت ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا في حديث تلفزيوني إلى أن "الشروط على الشركات المستوردة للنفط قاسية وهذه الشروط إذا طبقت ستطالنا جميعنا"، مشيراً إلى أنه "عليهم تأمين 100 في المئة لبناني قبل فتح الاعتماد و15 في المئة ​دولار​"، متسائلا "هل نحن سندين ​المصارف​؟ نحن جميعنا نعيش في البلد وإذا غرفت السفيبة نغرق جميعنا".

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