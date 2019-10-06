عباس: إسرائيل وافقت مبدئيا على مناقشة اتفاق باريس الاقتصادي

أعلن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ أن "​إسرائيل​ وافقت مبدئيًا على مناقشة اتفاق ​باريس​ الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "اللجان الاقتصادية المشتركة اجتمعت، الأحد، لمناقشة جميع القضايا المالية العالقة"، لافتاً إلى أن "ما حصلت عليه ​السلطة الفلسطينية​ من مبلغ يصل لنحو مليار و800 مليون شيقل حوالي 518 مليون ​دولار​ هو جزء من الأموال المستحقة للسلطة، والتي جمدتها إسرائيل، وتتجاوز مليارين ونصف المليار شيقل".

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