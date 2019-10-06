رئيس "قلب تونس" يعلن من سجنه فوز حزبه بالمرتبة الأولى بالإنتخابات التشريعية

أعلن رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروري، من سجنه، فوز حزبه بالمرتبة الأولى في ​الإنتخابات التشريعية​.

وكانت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية أغلقت، مساء اليوم، بعد أن دعي اكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 نائبا في البرلمان المقبل.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة أن نسبة المشاركة بلغت حتى قرابة الساعة 13.00 ت غ 23,5 في المئة.

تجدر الإشارة إلى أنه يتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشّح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعّين ومن اتّجاهات سياسيّة عدّة.