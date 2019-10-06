وزير داخلية فرنسا يعترف بوجود ثغرات في مراقبة مرتكب هجوم باريس الأخير

أقر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، بـ"وجود ثغرات في مراقبة مرتكب الهجوم الذي وقع مؤخرا في مقر شرطة باريس وأودى بحياة 4 من عناصر الشرطة"، مستبعداً تقديم استقالته لهذا السبب، قائلا: "من الواضح أن هناك اختلالات، لكن أكرر أنه لم تظهر أي علامات على التطرف في الملف الإداري للجاني".
وأوضح أن "المهاجم، الذي كان يعمل في مقر الشرطة منذ عام 2003، لم يلاحظ عليه أي سلوك غريب، لكنه برر اعتداء المتطرفين على صحيفة "شارلي إيبدو" عام 2015 في باريس".
ووقع الاعتداء بعد ظهر يوم الخميس الماضي داخل المركز الذي يضم عددا من مديريات الشرطة الباريسية، والواقع في الوسط التاريخي للعاصمة الفرنسية، قرب كاتدرائية نوتردام.
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