اخبار العالم

مقتل 23 شخصا بهجوم مسلح استهدف موقعًا للتنقيب عن الذهب شمالي بوركينا فاسو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 23 شخصا على الأقل، في هجوم مسلح، استهدف موقعًا للتنقيب عن ​الذهب​، شمالي ​بوركينا فاسو​"، موضحة أن "أفرادًا مسلحين هاجموا موقعًا للتنقيب عن الذهب في منطقة دولمين".

وأشارت إلى أن "الهجوم وقع بمحافظة ساوم، شمالي بوركينا فاسو، لافتًا إلى أن الضحايا كانوا من عمال التنقيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 23 شخصا بهجوم مسلح استهدف موقعًا للتنقيب عن الذهب شمالي بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا