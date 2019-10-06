مقتل 23 شخصا بهجوم مسلح استهدف موقعًا للتنقيب عن الذهب شمالي بوركينا فاسو

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 23 شخصا على الأقل، في هجوم مسلح، استهدف موقعًا للتنقيب عن ​الذهب​، شمالي ​بوركينا فاسو​"، موضحة أن "أفرادًا مسلحين هاجموا موقعًا للتنقيب عن الذهب في منطقة دولمين".

وأشارت إلى أن "الهجوم وقع بمحافظة ساوم، شمالي بوركينا فاسو، لافتًا إلى أن الضحايا كانوا من عمال التنقيب.