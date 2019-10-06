مقتل 23 شخصا بهجوم مسلح استهدف موقعًا للتنقيب عن الذهب شمالي بوركينا فاسو

أفادت معلومات صحفية عن "مقتل 23 شخصا على الأقل، في هجوم مسلح، استهدف موقعًا للتنقيب عن الذهب، شمالي بوركينا فاسو"، موضحة أن "أفرادًا مسلحين هاجموا موقعًا للتنقيب عن الذهب في منطقة دولمين".
وأشارت إلى أن "الهجوم وقع بمحافظة ساوم، شمالي بوركينا فاسو، لافتًا إلى أن الضحايا كانوا من عمال التنقيب.
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