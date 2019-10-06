ظريف: واشنطن تسعى لاستغلال أكراد سوريا ولا بد من توفير أمن تركيا

لفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى ان "الولايات المتحدة الأميركية تعمل على استغلال الأكراد لتحقيق مصالحها، مؤكداً ضرورة توفير أمن تركيا"، مؤكداً "ضرورة توفير تركيا لأمنها"، مشيرا إلى "عدم تأييد ايران الحلول العسكرية في المنطقة".
وأكد "إننا نسعى لحل هذه المشكلة عبر التعاون مع إقليم كردستان في شمال العراق، والحكومة السورية والجماعات الكردية في سوريا، ومن خلال التنسيق العسكري بين أنقرة ودمشق، ومن دون التسبب بأضرار للأكراد والعرب وغيرهم من سكان مناطق شمال شرقي سوريا"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تسعى لاستغلال أكراد سوريا لتحقيق مصالحها، عبر تسخير مجموعة منهم لتحقيق أهدافها".
وأضاف "هذه مجموعة صغيرة، ولا شك بأن أشقاءنا الأكراد في سوريا يعارضون هذه المقاربة، كما أن المسؤولين لدى إقليم كردستان في شمال العراق، لا يصوّبون هذه السياسات"، مشدداً على "ضرورة ألا يسمح أحد بأن تُستخدم أراضيه لتوجيه الاعتداءات للآخرين"، مضيفاً: "أمن المنطقة يتحقق عبر احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحقوق شعوبها وعلى رأسهم أشقاءنا الأكراد".
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