الاناضول: ضبط 84 مهاجرا غير نظامي غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​السلطات التركية​ ضبطت 84 مهاجرا غير نظامي في ولاية إزمير أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بطرق غير قانونية"، موضحةً أن "فرق ​خفر السواحل​ بالولاية أوقفت العدد المذكور من ​المهاجرين​ على متن 3 قوارب مطاطية في قضاء ديكيلي".

وأوضحت أنه "يوجد بين المهاجرين، 35 كونغوليا، و30 ​سوريا​، و12 من ​إفريقيا​ الوسطى، إضافة إلى 5 أفغان واثنين من ​أنغولا​ وأُحيل المهاجرون إلى إدارة ​الهجرة​ في إزمير من أجل إتمام الإجراءات القانونية في حقهم".