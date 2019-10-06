الاناضول: ضبط 84 مهاجرا غير نظامي غربي تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "السلطات التركية ضبطت 84 مهاجرا غير نظامي في ولاية إزمير أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بطرق غير قانونية"، موضحةً أن "فرق خفر السواحل بالولاية أوقفت العدد المذكور من المهاجرين على متن 3 قوارب مطاطية في قضاء ديكيلي".
وأوضحت أنه "يوجد بين المهاجرين، 35 كونغوليا، و30 سوريا، و12 من إفريقيا الوسطى، إضافة إلى 5 أفغان واثنين من أنغولا وأُحيل المهاجرون إلى إدارة الهجرة في إزمير من أجل إتمام الإجراءات القانونية في حقهم".
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