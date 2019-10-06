وزير الداخلية الأردني قرر إعفاء التونسيين من تأشيرة الدخول إلى عمان

أصدر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد قرارا يقضي بإعفاء التونسيين من تأشيرة الدخول إلى ​الاردن​. ويأتي هذا القرار في خطوة تسعى إلى تطوير العلاقات وتشجيع ​السياحة​ بين البلدين. تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية تعفي أيضا الأردنيين من تأشيرة الدخول.

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