قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة تعيش بداية موتها التدريجي

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني ​اللواء​ ​حسين سلامي​ أن "​الولايات المتحدة​ تعيش بداية موتها التدريجي بسبب غياب الاستراتيجية، وأن قوى ​العالم​ الكبرى ستنهار وتندثر لأنها باطلة".

ولفت سلامي خلال فعالية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ب​طهران​ أن "انهيار قوى العالم الكبرى هو سنّة التاريخ، وأن دورة حياة القوى الباطلة لها نقطة ذروة تصل إليها ومن ثم تبدأ بالانهيار تدريجيا".

وأوضح أن "العدو الآن في حال التراجع ومغادرة الساحة، فيما تتقدم ​الثورة الإسلامية​ إلى الأمام في مؤشر إلى تحقيق الانتصار".

وأشار سلامي الى أن "فلسفتنا هي الدفاع عن المظلومين وتعريض حياتنا للخطر من أجل إنقاذ الآخرين وهذه الفلسفة منتصرة حتما".

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