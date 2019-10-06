التحقيق مع 165 مسئولًا وموظفًا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، على إحالة 167 مسئولًا وموظفًا في عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية، للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون تصريح.

ووجّه المحافظ بإجراء التحقيق مع مسئولي الوحدات الصحية يف المطرية، وسرسق مركز طلخا، والحوتة بالمنزلة، ومع مسئولي الوحدات المحلية في الغراقة مركز أجا، والبصراط مركز المنزلة، وإحالة مسئول مكتب تموين أشمون الرمان لإغلاقها أثناء وقت العمل الرسمي.

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كما وجّه المحافظ بإحالة مسئولي مراكز الشباب بسرسق مركز طلخا، والكفر الجديد مركز ميت سلسيل، وميت العز وكفرالشيخ هلال، بمركز ميت غمر، وإحالة مسئولي جمعيات زراعية بالعصافرة بمركز المنزلة، وبندر أجا وسنجيد وميت العامل بمركز أجا وكفرالشيخ هلال وميت يعيش، وميت أبو خالد والديونية وميت العز بميت غمر، لإغلاقها.

ووافق شاروبيم على إحالة مسئول الحضور والانصراف لوحدة الرعاية والأمومة بالعقبيين بالمطرية للتحقيق لوجود كشط وشطب بسجل الحضور والانصراف، ومسئول السلامة والصحة المهنية بمستشفى الكردي للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صيانة طفايات الحريق وعدم الاستجابة للتعليمات.

تأتي قرارات محافظ الدقهلية، بعد استعراض تقرير الإدارة العامة للمتابعة والمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال أسبوع شملت مراكز المطرية والمنزلة والمنصورة وطلخا ودكرنس والكردي وأجا وميت غمر ومنية النصر.