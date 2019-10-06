تكريم باحثي معهد صحة الحيوان في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

أهدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، درع نقابة الأطباء البيطريين، ودرع مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، لباحثي معهد صحة الحيوان، على هامش فعاليات ختام مهرجان شرم الشيخ الأول لسباقات الهجن.

وقال المحافظ إن الإهداء تقديرًا للمشاركة الفعالة والمتميزة، أثناء فعاليات المهرجان.

وتسلّم الدروع الدكتور صلاح الدين فتحي، والدكتور عبدالفتاح عبدالمجيد، من معهد بحوث صحة الحيوان بحضور الدكتور رمضان عبدالفتاح نقيب الأطباء البيطريين في جنوب سيناء، والدكتورة رحاب الجوهري مدير عام مديرية الطب البيطري والدكتور إبراهيم المتولي مدير مجزر شرم الشيخ.