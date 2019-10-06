إغلاق مراكز الاقتراع في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس عند الساعة السادسة مساء، وسط اقبال ضعيف للناخبين على انتخاب نواب البرلمان.

وسيتسنى لمؤسسات استطلاع الرأي نشر نتائج اتجاهات نوايا التصويت التي تجري بموازاة عملية الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء ( السابعة بتوقيت جرينتش) لتمنح صورة أولى عن النتائج المتوقعة.

وهذه ثالث انتخابات تشريعية تشهدها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

وتشير نتائج الاستطلاعات التي أجريت قبل الفترة الانتخابية الى صعود متوقع لقوى سياسية جديدة مثل "حزب قلب تونس" مع حفاظ حزب حركة النهضة الإسلامية على وضعها في مراكز متقدمة.