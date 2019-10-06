بالصور- 8 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في مصنع كارتون بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأحد، في مصنع للورق والكارتون بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات، فيما تواصل الحماية المدنية محاولات إخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمصنع بجوار الموقف الجديد "سيارات الأقاليم" بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز وقوات الحماية المدنية ومسئولو الحي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بمصنع للكارتون والورق.

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وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن قوات الحماية مازالت تواصل محاولات إخماد الحريق والسيطرة على النيران بواسطة 8 سيارات إطفاء.

وأضاف رئيس الحي، أن الحريق تسبب في تدمير المصنع بالكامل لكون الورق والكارتون مواد قابلة للاشتعال، مؤكدا عدم وجود أي إصابات حتى الآن.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.