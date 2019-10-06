وزير خارجية النمسا يبدأ زيارة رسمية إلى ألبانيا ومقدونيا الشمالية

بدأ وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى كل من مقدونيا الشمالية وألبانيا تستمر عدة أيام.
انضمامهما للاتحاد الأوروبي وذلك استجابة لتوصية من المفوضية الأوروبية للنمسا في هذا الشأن .
وأفادت مصادر في الخارجية النمساوية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية سوف يجرى محادثات هامة في البلدين حول مفاوضات
وأضافت أن ألبانيا ومقدونيا حققا تقدمًا مهمًا في الإصلاح السياسي والاقتصادي ويعود الأمر حاليا إلى الاتحاد الأوروبي قبول جهود الإصلاح في البلدين وإظهار تقديره لهما بقبول العضوية.
يذكر أن محادثات سوف تجمع رئيسي النمسا ألكسندر فان دير بيلين ومقدونيا الشمالية ستيفو بندارفوسكي، في فيينا يوم الجمعة المقبل؛ لبحث فرص انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي ودور النمسا كوسيط في تعزيز هذا الأمر.
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