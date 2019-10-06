الداخلية العراقية: مقتل 104 وإصابة 6000 خلال الاحتجاجات في البلاد

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد.
وأضاف سعد معن الموسوي خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة فيالعراق، أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن.
وتابع قائلا إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين.
وأكد المتحدث باسم الداخلية العراقية أن هنالك أيادي
وأفاد الموسوي بأنه لم يكن هناك أي تصادم بين المحتجين والقوات الأمنية.
كما صرح بأن الداخلية فتحت تحقيقا في الاعتداءات التي طالت وسائل إعلامية.
من جهتها، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية تحمي البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة.
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