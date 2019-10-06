الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبه عبدالباقي وعبدالرحمن مرعي و"الظروف غير اللائقة لاحتجازهما".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة في بيان، أن الوزارة كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي، وكذلك عبدالرحمن مرع،

وإلى حين تحقيق ذلك طالبت الوزارة "بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الاجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية"، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

وبين القضاة أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه

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القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه بناء على طلبهما، وأن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع السلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية و ضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.

ولم يوضح المتحدث باسم الخارجية الاردنية السبب وراء احتجاز المواطنين الأردنيين.