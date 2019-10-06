إصابة 20 شخصًا إثر انقلاب حافلة سياحية غرب روسيا

أعلنت خدمة الطوارئ المحلية الروسية، اليوم الأحد، إصابة 20 شخصا إثر انقلاب حافلة سياحية في مدينة (نيجني نوفجورود) غرب روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية

عن خدمة الطوارئ قولها، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها ما تسبب في انقلابها، ولم يتسبب الحادث في سقوط حالات وفاة.

وأضافت خدمة الطوارئ الروسية أن الحادث وقع صباح اليوم خلال توجه الحافلة من مدينة (ساراتوف) إلى قرية (بولشوي بولدينو) بمدينة (نيجني نوفجورود) الروسية، حيث كان يقل 29 شخصًا بينهم سائقان.