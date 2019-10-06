مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بكانساس سيتي الأمريكية

قالت السلطات المحلية وتقارير إعلامية إن أربعة أشخاص قُتلوا، وأُصيب خمسة آخرون في وقتٍ مبكرٍ، اليوم الأحد، برصاص شخص أطلق النار داخل حانة في مدينة كانساس سيتي الأمريكية،مضيفة أن الشرطة تلاحق المهاجم.
وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة في كانساس سيتي توماس توماسيك لقناة "إن.بي.سي" التلفزيونية إن المشتبه بهاستخدم مسدسًا، وإن السلطات تعتقد أن الهجوم حادث فردي.
ولم تتوفر حتى الآن المزيد من التفاصيل حول الهجوم.
وقالت إدارة الشرطة على "تويتر"، حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي، إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار وإن أربعة منهم قُتلوا.
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