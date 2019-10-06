مقتل 104 وإصابة أكثر من 6 آلاف خلال الاحتجاجات في العراق

نقل التلفزيون العراقي عن اللواء سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله اليوم الأحد، إن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى أقل من أسبوع.

وأضاف أن عدد الجرحى بلغ 6107 بينهم 1241 من عناصر قوات الأمن.

وأوضح أن موجة المظاهرات الأخيرة شهدت إحراق ثمانية مقرات حزبية و51 أبنية أخرى.

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وتابع اللواء سعد أن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن السلطات ندّدت كذلك بجميع الهجمات على وسائل الإعلام بعد أنباء عن مداهمة مجهولين لمقار وسائل إعلام محلية ودولية.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، قد أفادت بمقتل نحو 100 شخص وإصابة نحو 4 آلاف جريح في جميع أرجاء البلاد.

وتجتاح البلاد مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.