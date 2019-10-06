إثيوبيا تؤكد استعدادها لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

أكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان أن "إثيوبيا على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف معلقة من خلال التشاور بين الدول الثلاث المشاطئة لنهر النيل".

وبحسب البيان، أكدت حكومة إثيوبيا حق جميع الدول الإحدى عشر المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر كبير، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الاحد.

وأضاف البيان أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها.

وشدّدت حكومة إثيوبيا على تعزيز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي المستمر.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، قال أمس السبت، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي، ورفضه كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.

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واستضافت العاصمة السودانية الخرطوم، أول أمس الجمعة وأمس السبت، اجتماع وزراء الري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.

وأضاف السيسي أن مصر "مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

وكان الرئيس المصري قد حذّر الشهر الماضي إن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية في المنطقة عامة، وفى مصر خاصة.