خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في السودان

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني و الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني.
وأبدى خادم الحرمين الشريفين في مستهل جلسة المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق بدوام الاستقرار والازدهار.
فيما أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمنه واستقراره.
وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
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حضر المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعدد من المسؤولين في المملكة إلى جانب الوفد السوداني المرافق.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في وقت سابق اليوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والدكتور عبدالله حمدوك والوفد المرافق لهما.
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