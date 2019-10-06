إيران تؤجل فتح المعبر الحدودي مع العراق رغم تعهد الحشد تأمين طريق الزوار الإيرانيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 أكتوبر 2019 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 أكتوبر 2019 07:16 مساءً - مشاركة

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أكدت طهران تأجيل افتتاح معبر “خسروي” الحدودي مع العراق، على الرغم من تعهد الحشد الشعبي بتأمين طريق الزوار الإيرانيين أثناء عبورهم من المعبر وحتى خروجهم من العراق.

وقال حاكم إقليم كرمانشاه الواقع غرب إيران، إن افتتاح المعبر سيؤجل إلى صباح الغد الاثنين، بعد أن كان من المقرر فتحه اليوم ما بين 7:00 صباحا حتى 16:30 عصرا، بعد تعهد الحشد الشعبي بتأمين الحماية.

وأفاد الحاكم في وقت سابق من اليوم بأنه “بسبب الاضطرابات في العاصمة العراقية بغداد، اضطررنا لإيجاد مسار جديد للزوار الإيرانيين الذين يدخلون العراق من معبر خسروي، وقد تعهد الحشد الشعبي بتأمين هذا المسار”.

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وأغلقت إيران، يوم الخميس الماضي، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات في العديد من المحافظات العراقية.

ويزور الإيرانيون العديد من المراقد والأماكن الدينية الشيعية المقدسة الموجودة في كربلاء والنجف ومدن عراقية أخرى.

المصدر: روسيا اليوم