الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري في اليونان

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وقع وزيرا خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، واليونان، نيكوس كوتزياس، اتفاقية دفاعية جديدة غير محددة زمنيا، تقضي بتثبيت التواجد العسكري الأمريكي في اليونان.
تعد الوثيقة التي أبرمها الوزيران، أمس السبت، في أثينا، نسخة محدثة لاتفاقية التعاون الدفاعي الثنائي من عام 1990، والتي تعرف أيضا بـ “اتفاقية القواعد”، وكانت تتيح للولايات المتحدة الحق في استخدام قاعدة “سودا” العسكرية في جزيرة كريت، وتطلبت سنويا موافقة البرلمان اليوناني على تمديدها.
غير أن الاتفاقية الجديدة تقضي فعليا بإقامة ثلاث قواعد عسكرية أميركية جديدة في البلاد، حسب ما كشف وزير الدفاع الوطني اليوناني، نيكولاوس بانايوتوبولوس، في مقابلة لصحيفة Real اليونانية.
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وأوضح الوزير أن الاتفاقية الجديدة غير محدودة زمنيا وتخص، علاوة على توسيع قاعدة سودا، السماح للأميركيين باستخدام البنى التحتية بالقواعد العسكرية في مدن ستيفانوفيكيون ولاريسا وأليكساندروبوليس، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي” بين الدولتين.
وتابع: “الحديث يدور عن تطابق المصالح مع المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين. هذه الخطط ليست محدودة زمنيا لكنها تتمتع بآفاق استراتيجية”.
وفي الوقت الحالي، تستخدم الولايات المتحدة قاعدة لاريسا لمرابطة الطائرات المسيرة MQ-9 Reaper. أما بخصوص قاعدتي أليكساندروبوليس وستيفانوفيكيون، فتخطط واشنطن لنشر مروحيات عسكرية فيها.
المصدر: روسيا اليوم
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