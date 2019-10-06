كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الملك الأردني على قرار إنهاء إضراب المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، اليوم الأحد، على قرار إنهاء إضراب المعلمين، معبرا عن سعادته بـ"رؤية الطلبة في مدارسهم".
وقال الملك عبدالله الثاني، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي".
وأضاف العاهل الأردني، "تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم، فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية".
وختم الملك عبدالله الثاني تغريدته بالقول، "الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر".
وفجر الأحد، اتفقت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين على إنهاء الأزمة، ومنح علاوات وامتيازات للمعلمين مقابل إنهاء إضرابهم، وبمقتضى الاتفاق فقد أقرت الحكومة علاوات على رواتب المعلمين تراوحت بين 35 و75 في المئة، وجميع العلاوات هي على الراتب الأساسي، كما أن العمل بها يبدأ اعتبارا من بداية العام القادم.
وكانت الحكومة الأردنية قد قدمت اعتذارا للمعلمين المضربين عن التدريس منذ شهر سبتمبر الماضي، ويعد الاعتذار أحد مطالب نقابة المعلمين لإنهاء الإضراب، الذي استمر لمدة 4 أسابيع.
وقال عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، اليوم، إن "كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال".
وقد جاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة حكومية.
وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية تصر على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدةً على أن "كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".
وتشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الـ40 مليار دولار.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافةً إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15% ونسبة البطالة إلى أكثر من 19% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.