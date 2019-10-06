كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية العراقية" تعلن مقتل 104 شخص وإصابة أكثر من 6000 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نبوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، صرح بمقتل 104 شخصاً، وأكثر من 6000 مصاب في احتجاجات العراق، مضيفاً، هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين

وأوضح المتحدث، أننا "فتحنا تحقيقا في الجهة، التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، ولم يكن هناك أي تصادم بين المحتجين والقوات الأمنية".