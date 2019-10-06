كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: الجيش ينشر أنظمة مراقبة على الحدود العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن قائد بالجيش الإيراني، اليوم الأحد، بأن الجيش نشر أنظمة مراقبة على الحدود مع العراق.

وظهرت عبارة "إيران برة برة.. بغداد تبقى حرة" كأبرز الشعارات، التي تتردد أصداؤها في المظاهرت المناهضة للحكومة العراقية، التي عمت مدنا عدة في البلاد منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت الهتافات المنددة بإيران بعد أعوام من التدخل الإيراني في الشأن العراقي، الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أيام إلى أكثر من 100، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف آخرين، وفق ما أفادت مفوضية حقوق الإنسان.