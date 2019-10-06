كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "بغداد" يوافق على استقالة محافظ العاصمة وفتح باب الترشيح للمنصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، بالإجماع على استقالة فلاح الجزائري، محافظ العاصمة العراقية، حسب ما نقله التلفزيون العراقي، وفتح مجلس محافظة بغداد باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام.

وميدانياً، ساد الهدوء العاصمة العراقية، اليوم الأحد، بعد ليلة دامية أمس قُتل فيها 19 شخصاً على الأقل، عندما فتحت قوات الأمن النار لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وتوجه طلاب إلى مدارسهم في بداية الأسبوع صباح اليوم الأحد، وعاد الموظفون الحكوميون إلى عملهم، وساد الهدوء شوارع العاصمة، وكانت حركة المرور غير كثيفة.

وتناثرت إطارات محترقة وحطام في الشوارع، في حين بقيت قوات الأمن منتشرة بكثافة في الكثير من الأحياء.

ومنعت عربات مدرعة الوصول إلى ساحة التحرير من مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات، يذكر أن المتظاهرين يحاولون التجمع في هذه الساحة.

وقُتل ما لا يقل عن 84 متظاهراً، معظمهم في بغداد، منذ الثلاثاء الماضي عندما بدأ المحتجون مسيرات للمطالبة بتوفير وظائف وتحسين الخدمات وإنهاء الفساد.

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