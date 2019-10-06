مؤجل الدورة الثانية من البطولة الاحترافية.. البياض يحسم مواجهة الجيش الملكي وأولمبيك آسفي

انتهت المباراة، التي جمعت اليوم الأحد، بين فريقي الجيش الملكي وضيفه أولمبيك آسفي، بالتعادل دون أهداف، وذلك في لقاء مؤجل عن الدورة الثانية من البطولة الاحترافية.

ولم يقو لاعبو الفريقين على زيارة الشباط على مدار شوطي المواجهة، التي احتضنتها أرضية الملعب البلدي، بمدينة القنيطرة، بسبب إغلاق أبواب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بالرباط للإصلاح، علما أن اللقاء عرف غياب الجمهور، وذلك لأسباب أمنية.

ويعد هذا التعادل الأول للفريق العسكري، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مضيفه المغرب التطواني بهدفين دون رد، ليحتل بذلك الجيش المركز الثاني عشر مؤقتا، بينما يحتل أولمبيك آسفي الرتبة السادسة، بنقطتين، بعد تعادله في الأسبوع الأول مع ضيفه أولمبيك خريبكة، بهدف في كل شبكة.