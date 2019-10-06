آرسنال يكتفي بهدف أمام بورنموث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتفى فريق آرسنال بالفوز على ضيفه بورنموث بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح آرسنال اللاعب، ديفيد لويز.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 15 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 11 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.

مجريات المباراة:

جاءت المحاولة الأولى لآرسنال في الدقيقة السادسة، من خلال تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، عبر الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، إلا أن تسديدته مرت إلى جانب القائم.

وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة التاسعة، من ركلة ركنية، ارتقى لها ديفيد لويز، مسددًا رأسية متقنة سكنت شباك بورنموث.

وشكل بورنموث التهديد الأول على مرمى آرسنال في الدقيقة 18، من مخالفة ارتقى لها دومينيك سولانكي، مسددًا رأسية قوية، مرت بجوار القائم.

وحاول نيكولاس بيبي مباغتة حارس بورنموث، أرون رامسدال في الدقيقة 19، بتسديدة مميزة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بقليل إلى جانب القائم الأيمن.

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وفي الدقيقة 36، أرسل داني سيبايوس عرضية إلى الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، حاول كالوم شامبرز تسديدها مباشرة، إلا أنه كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدف دون رد.

وبدأ بورنموث الشوط الثاني بقوة، ففي الدقيقة 50، توغل كالوم ويلسون في منطقة الجزاء، مراوغًا دفاعات آرسنال وحارسه لينو، قبل أن يمرر كرة أمام المرمى الخالي من حارسه، لم تجد أي متابع من لاعبي بورنموث.

وواصل بورنموث محاولاته لتسجيل هدف التعادل، بعدما تصدى حارس المدفعجية بيرند لينو لتسديدة من قبل جاك ستاسي من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 56.

وسدد فيليب بيلينغ تسديدة قوية في الدقيقة 58 من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جنب القائم للحارس لينو.

وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، تراجع آرسنال وارتفاع ملحوظ في مستوى بورنموث الهجومي، ليتدخل أوناي إيمري مدرب آرسنال، بإجراء التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 63 بخروج بيبي ونزول غابريل مارتينيلي.

وأجرى إيمري التبديل الثاني في الدقيقة 75 بخروج داني سيبايوس ونزول جوزيف ويلوك على أمل تحسين مستوى المدفعجية.

وحاول جيفيرسون ليرما الاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية في الدقيقة 77، إلا أنها ذهبت أعلى عارضة لينو.

وفي الدقيقة 82 ومن الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، حاول مارتينيلي مفاجأة حارس بورنموث بتسديد كرة في الزاوية البعيدة، إلا أنه كرته ذهبت أعلى العارضة.