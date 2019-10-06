جسر الزرقاء: اعتقالُ شاب أطلق النّار بحفل زفاف وشكّل خطرًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، مساء اليوم، الأحد، مشتبهًا يبلغ من العمر 18 عامًا، من سكّان جسر الزرقاء، بتهمة حيازة السلاح وإطلاق الرصاص خلال حفل زفاف في البلدة.

وذكرت الشرطة أنها تفحص "إمكانية عرضه على محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في تمديد اعتقاله".

وقالت إن المُتّهم شكّل خطرًا على المواطنين ومستخدمي الطريق، مُشيرةً إلى أنه تمّ القبض عليه "في أعقاب تحقيقات حثيثة"، عقِب انتشار "فيديو عبر مواقع التواصل"، يُوثّق إطلاق الشاب للرصاص من مسدّس كان بحوزته.

وجاء في بيان الشرطة أنّه: "وفقًا للشبهات شوهد المشتبه خلال شهر حزيران/ يونيو 2019، وتمّ توثيقه وهو يقوم بإطلاق رصاص من مسدس كان بحوزته، وحوله تواجد عدد من المواطنين الذين كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف بالبلدة (...) تمّ تحديد هوية المشتبه واليوم تمّ اعتقاله والتحقيق معه".

يُذكر أن تقاعُس الشرطة في مُحاربَة ظاهرة انتشار السّلاح بالمجتمع العربيّ، يُعدّ سببًا رئيسيا في تفشّي العُنف والجريمة.