شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد رحلات اليمنية ليوم غدٍ الإثنين والان مع التفاصيل

تسير الخطوط الجوية اليمنية، غداً الإثنين، عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي : رقم الرحله :609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا. رقم الرحله :648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0745 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا . رقم الرحله :506. خط الرحله : عدن- جده. Advertisements الاقلاع : 1630 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 2000 مساء . (توقيت جده) الوصول: 2200 مساء. رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 2300 مساء. الوصول: 0130 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 08 اكتوبر. رقم الرحلة : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0400 فجرا. (توقيت القاهره) الوصول: 0830 صباحا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0930 صباحا. الوصول: 1215ظهرا.

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