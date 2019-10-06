العمليات المشتركة: استشهاد 104 بينهم 8 منتسبين وإصابة 6107 آخرين خلال التظاهرات

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن "استشهاد" 104 بينهم 8 منتسبين وإصابة 6107 آخرين، مشيرة الى اعتقال بعض "المندسين". وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد سعد معن في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "الحصيلة الحالية للاحداث التي رافقت التظاهرات هي استشهاد 104 اشخاص بينهم ثمانية منتسبين من الاجهزة الامنية".



واضاف معن، أن "عدد المصابين من المتظاهرين والمنتسبين بلغ 6107 مصابا في احداث التظاهرات"، لافتا الى ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال بعض المندسين خلال التظاهرات".

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