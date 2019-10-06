طهران: ارتفاع حجم التجارة بين إيران والعراق إلى 20 مليار دولار

اعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، الاحد، ان القدرة اللازمة لزيادة حجم التجارة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق متوفرة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2021.
وقال إن "تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول المجاورة، من أولويات وزارة الصناعة لهذا العام وهي واحدة من الركائز السبع لخطط الوزارة".
وصرح وزير الصناعة، إنه "تم وضع الخطط لزيادة حجم التجارة بين البلدين من خلال تبادل الوفود التجارية والمشاركة في معارض البلدين وإقامة معرض دائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق وزيادة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين".
كما أعلن عن تفعيل المعابر الحدودية بين البلدين، وقال إن "إطلاق سكة حديد شلمجة - البصرة سيوفر فرصة جيدة لتنمية العلاقات التجارية بين إيران والعراق، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات جيدة في مجالات الجمارك ومعايير الجودة".
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