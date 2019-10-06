طهران: ارتفاع حجم التجارة بين إيران والعراق إلى 20 مليار دولار

واضاف رضا رحماني للصحفيين اليوم الأحد، نقلته وكالة "ايرنا"، ان "حجم التجارة بين البلدين بلغ 12 مليار دولار العام الماضي".

وقال إن "تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول المجاورة، من أولويات وزارة الصناعة لهذا العام وهي واحدة من الركائز السبع لخطط الوزارة".



وصرح وزير الصناعة، إنه "تم وضع الخطط لزيادة حجم التجارة بين البلدين من خلال تبادل الوفود التجارية والمشاركة في معارض البلدين وإقامة معرض دائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق وزيادة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين".

كما أعلن عن تفعيل المعابر الحدودية بين البلدين، وقال إن "إطلاق سكة حديد شلمجة - البصرة سيوفر فرصة جيدة لتنمية العلاقات التجارية بين إيران والعراق، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات جيدة في مجالات الجمارك ومعايير الجودة".