بيونج يانج تقلل من أهمية استئناف التفاوض مع واشنطن

أكدت كوريا الشمالية، الأحد، أنها "ليست مهتمة" بمواصلة المفاوضات حول النووي ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها "العدوانية"، موضحة أنه أمام واشنطن "حتى نهاية العام" لاتخاذ إجراءات.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن بيونج يانج "ليست مهتمة بإجراء مفاوضات طالما أن الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد لسياستها العدوانية".

وأكدت أن "مصير الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بين أيدي واشنطن وآخر موعد لذلك هو نهاية العام".

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وكان كبير المفاوضين الكوريين الشماليين في محادثات السويد كيم ميونج جيل حمّل الولايات المتحدة مسؤولية انهيار المحادثات لتمسّكها بمواقفها المعتادة، معتبرا أن الأمريكيين "لم يقدّموا شيئا على طاولة المفاوضات".

وعقد الجانبان محادثات في السويد بعدما توقف المفاوضات بينهما لأشهر عقب قمة جرت في هانوي في فبراير/شباط الماضي بين رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وانسحب الوفد الكوري الشمالي من محادثات السويد، معربا عن خيبة أمله لعدم طرح الجانب الأمريكي حلولا "جديدة وخلاقة".

وكانت واشنطن أكدت السبت أنّها أجرت "محادثات جيّدة" مع كوريا الشماليّة في السويد، وأعلنت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية مورجن أورتيجاس موافقة بلادها على دعوة الجانب السويدي "للعودة إلى ستوكهولهم (..) لمواصلة المشاورات حول كلّ المسائل".

وكان ترامب وكيم توصّلا إلى وثيقة مبهمة حول "نزع تام للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" في القمة التي عقداها في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018، إلا أن أي تقدّم فعلي لم يتحقق.