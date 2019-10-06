السعودية: نعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب

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رويترزالأحد 2019/10/6 08:04 م بتوقيت أبوظبي
شعار وزارة الخارجية السعودية
قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إن المملكة تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر،: "تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".
وجاء في التغريدة أيضا أن المملكة تعمل على "إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة".
وأضافت الخارجية السعودية أن المملكة تعمل كذلك على دعم السودان "في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسع الزراعي".
وكانت الحكومة الأمريكية أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب رعاية نظام الرئيس المعزول عمر البشير للإرهاب، واستضافة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وتأتي تغريدة الخارجية السعودية، في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك للرياض.
وفي وقت سابق الأحد، وصل البرهان وحمدوك إلى الرياض، وعقد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات رسمية معهما جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
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