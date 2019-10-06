الأردن يستدعي سفير إسرائيل ويسلمه مذكرة احتجاج

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العين الإخبارية - وكالاتالأحد 2019/10/6 08:09 م بتوقيت أبوظبي
جسر الملك حسين المعبر الحدودي بين الأردن وإسرائيل
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان؛ احتجاجا على اعتقال اثنين من المواطنين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، أن الوزارة كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبدالباقي وكذلك عبدالرحمن مرعي.
وطالبت الوزارة بتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.
وبين القضاة، في بيان له، أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابعان بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبة بناء على طلبهما، وأن السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع السلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة.
ولم تذكر الخارجية الأردنية في بيانها، توقيت اعتقال المواطنين من جانب إسرائيل، غير أنها طلبت من الجانب الإسرائيلي إعلامها بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية.
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