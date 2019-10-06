وزاره الدفاع العراقية: 104 قتلى وأكثر من 6000 مصاب منذ بداية الاحتجاجات

قالت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، إن إجمالي القتلى والمصابين منذ بداية الاحتجاجات بالمدن العراقية بلغ 104 قتلى ونحو 6 آلاف مصاب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أنه تم حرق 8 مقار حزبية والاعتداء على مقرات بعض القنوات الإعلامية خلال تلك الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مطلع الشهر الجاري.

وأضاف المتحدث أن إجمالي عدد القتلى بلغ 104 بينهم 8 من القوات الأمنية، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 6 آلاف مصاب منذ بداية الاحتجاجات.

من جانبه، قال اللواء سعد معن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن هناك أيادي خبيثة استهدفت الضحايا سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين.

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وأكد معن، خلال المؤتمر، أن الأجهزة الأمنية العراقية تجري تحقيقات مكثفة بشأن ذلك وحول الاعتداء على وسائل إعلامية.

من جانبها، قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق إن وزارة الدفاع مستمرة في حماية البعثات الدبلوماسية والسفارات.

أما المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البد فقال: "لا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية والدوائية على عكس ما تناولته بعض وسائل الإعلام".

وأكد أن وزارة الصحة العراقية استنفرت للتعامل مع الحالات الطارئة في مناطق الاحتجاجات، مؤكداً أن الوزارة متكفلة بعلاج جميع الجرحى سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين.