الان تتابع الداخلية العراقية: نستنكر الاعتداء على “القنوات الإعلامية” وجار التحقيق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 7:14 م, 6 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 أعلن الداخلية العراقية، نستنكر الاعتداء على مكاتب القنوات الإعلامية وجاري تحقيق لمعرفة من يقف خلفها. وأعلنت إحصائية للاحتجاجات الأخيرة، قائلة: “104 قتلى وأكثر من 6 آلاف جريح خلال المظاهرات بالأيام الخمسة الماضية بينهم عسكريون”.

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