بوتين: اتهام ترامب بالتآمر معي ذريعة لردع روسيا والضغط عليه

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن "الاتهامات الموجهة لنظيره الأميركي، دونالد ترامب، بالتآمر معه تهدف إلى ردع روسيا والضغط على سيد البيت الأبيض"، مشيراً إلى أنه "تكمن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام فيما يتعلق بالانتخابات الأميركية في فرض عقوبات بناء على الادعاءات حول تآمر بيننا مع ترامب".
ولفت إلى أنه "لاحقا قال النائب الخاص السابق روبرت مولر إنه لم يكن هناك أي تآمر، إلا أن العقوبات بقيت، يعني ذلك أن ما حدث كان فقط ذريعة لردعنا لممارسة الضغط على ترامب من جهة أخرى"، مشدداً على أن "هؤلاء الذين يفعلون كل ذلك لا ينظرون حتى في خطوة واحدة إلى الأمام".
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