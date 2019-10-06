البرلمان العربي دان مقتل متظاهرين بالعراق: لعدم التدخل في شؤونه الداخلية

دان ​البرلمان العربي​ "قتل المتظاهرين ب​العراق​، مطالبا بسرعة الاستجابة لمطالبهم" وحث ​الحكومة العراقية​ على "الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة"، مؤكداً "وقوف ودعم أمن واستقرار وسيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية". ويشهد العراق ​احتجاجات​ عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من ​بغداد​ للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل و​محاربة الفساد​، قبل أن تمتد إلى محافظات في ​الجنوب​ ذات أكثرية شيعية.

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