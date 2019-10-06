اردوغان: أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن قرب البدء بعملية عسكرية في ​الشمال​ السوري "أننا أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق ​الفرات​ وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

ولفت أردوغان الى "أننا وجهنا كل التحذريات إلى محاورينا حول شرق الفرات، والدوريات البرية والجوية مجرد كلام".

وأشار الى أن "الخطط وضعت وأعطيت التوجيهات اللازمة لإجراء عملية برية جوية، وكان الرئيس أردوغان في وقت سابق خلال إعلانه عن هذه العملية قد قال أن الهدف من هذه العملية هو "إرساء السلام".

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