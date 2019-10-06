زياد الحواط: هبوا يا شباب لبنان لبناء ‫الجمهورية القوية

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "هناك مشروعان في البلد: الأول يريد أن يستمر ب​سياسة​ الارتهان للدويلة وثقافة السمسرات والصفقات والسرقة للمال العام، والثاني يريد المواجهة وتعطيل المسار الحالي وبناء وطن كرامة الانسان والنزاهة والشفافية والانتاجية، وطن يشبه ال​لبنان​يين "، قائلاً: "هبوا يا شباب لبنان لبناء ‫الجمهورية القوية".

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