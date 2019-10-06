وليد جنبلاط: الصحافة في خطر وحرية الرأي شبه ممنوعة

لفت رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "منذ 46 عاماً، كانت ​حرب أكتوبر​ التي حطمت أسطورة ​الجيش الاسرائيلي​ الذي لا يقهر"، موضحاً أنه "اذا كانت مصر استعادت كل اراضيها المحتلة لكن لبنان فقد لاحقاً استقلاله وخيرة مثقفيه وساسته ومناضليه من خلال القبضة الحديدية للنظام السوري، وكأن شيئاً لم يتغير ها هي الصحافة في خطر وحرية الرأي شبه ممنوعة".

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