شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المعارضة التركية تكشف تفشى العنصرية فى ظل نظام حكم "أردوغان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المعارضة التركية، عن انتشار العنصرية فى الشارع التركى، فى ظل إدارة نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو ما انعكس على الجاليات العربية المتواجدة فى تركيا.

ونشرت المعارضة التركية عبر حسابها على "تويتر"، فيديو لاعتداء عنصرى على طفل أردنى وأمه، حيث قالت عبر حسابها الرسمى: "بسبب خلاف أطفال، اعتداء عنصرى قاسى على طفل أردنى وأمه من قبل رجل تركى فى متنزه بمرسين".

وكان زعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، اتهم الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، بسرقة الأموال المخصصة للاجئين السوريين فى تركيا، متسائلا عن 40 مليار دولار، وفقًا لتصريحات السلطة الحاكمة، تم إصرافهم على اللاجئين.