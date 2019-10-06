شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: هشتاجات تحريضية ضد مصر تخرج من قطر وتركيا..ووعى المصريين يفسدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، الكاتب السعودى، تورط كل من تركيا وقطر فى الحملة التحريضية التى تشنها الإخوان ضد مصر، مشيرا فى الوقت نفسه أن وعى الشعب المصرى أفسد مخططهم.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":"حملة التحريض القطرية والإخوانية على مصر وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة ولن تنتهى رغم فشلها".

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وأضاف الكاتب السعودى فى تغريدته:"تابع منطلق الهشتاجات تجدها تخرج من قطر وتركيا .. فوعى الشعب المصرى دائما يفسد مخططات الإخوان ومحور الشر فى المنطقة".