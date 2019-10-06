فيديو: يونس ميموني
حل لاعلبو وأطر فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الأحد، ضيوفا على الأيام المفتوحة للأمن الوطني، التي أقيمت بمدينة طنجة، والتي سوف تختتم فعلياتها، اليوم، بعد انطلاقها في الثاني من الشهر الجاري.
وقد زار لاعبو الفريق الأزرق، كل مرافق هذا المعرض، وتعرفوا على أبرز المعروضات والخدمات التي يعرضها الأمن الوطني في هذه الأيام المفتوحة، من تكنولوجيا ورادارت، وخدمات أمنية متنوعة.
وفي تصريح لـ”اليوم24″، عبر الجزائري نبيل نغيز، مدرب فريق اتحاد طنجة، عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، التي تعرف فيها عن رقب على الأمن الوطني، وأبرز الخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى التكنولوجيا العالية التي بات يوظفها من أجل حفظ أمن المغاربة.
ونوه المتحدث ذاته، في نفس المناسبة، بالدور الكبير الذي يلعبه الوطني، في إنجاح البطولة الاحترافية المغربية، وتأمين جميع مبارياته وتنقل الأندية بين مختلف الملاعب.
إليكم هذا الربورتاج عن الزيارة، بالإضافة إلى تصريح مدرب الفريق، وبعض اللاعبين:
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو اتحاد طنجة بمعرض الأمن الوطني.. مدربه: للأمن دور كبير في إنجاح الكرة المغربية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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