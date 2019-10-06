زوجة حاتم عمور تبعث برسالة مميزة لمرضى السرطان: هذا المرض معركة يجب مواجهتها بالشجاعة والأمل

عبرت زوجة الفنان حاتم عمور، هند التازي، أخيرا، عن تفاؤلها في مواجهة مرض السرطان، وبعثت من خلال منشورها رسالة أمل إلى من يواجه هذا المرض.

ونشرت هند على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة بقبعة تغطي رأسها بعد أن حلقت شعرها، وقالت إن الشجاعة، والأمل، والإيمان، هوما أسلحة مواجهة السرطان.

وقالت هند: “مواجهة السرطان عبارة عن معركة، عليك القتال من أجل الفوز! ولكي تفوز يجب أن تتوفر على جيش من الشجاعة، ودرع من الأمل، والإيمان”.

وحظيت هند التازي بمساندة عدد كبير من الفنانين المغاربة، بعدما أعلنت إصابتها بمرض السرطان.

يذكر أن تمويل حاتم عمور لمنشور إعلان زوجته عن مرضها، جر عليه اتهامات باستغلال وضعها الصحي بغرض خلق البوز.