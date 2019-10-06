ضربة موجعة لـ”الأسود”.. الإصابة تهدد نجم المنتخب بالغياب عن مباراتي ليبيا والغابون – صور

بات رومان سايس، مدافع المنتخب المغربي لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي مرشح بقوة بالغياب عن مبراتي “الأسود” الوديتين القادمتين، أمام كل من ليبيا والغابون، وذلك بسبب تعرضه للإصابة.

وغادر سايس، أرضية الملعب، في الدقيقة 15 من مباراة فريقه، التي جمعته اليوم، بمانشيتر سيتي، متأثرا بإصابة تعرض لها على مستوى الفخذ، بعد تدخل عنيف من لاعب السيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وظهر اللاعب المغربي متأثرا بهذه الإصابة، التي يبدو أنها ستكون مقلقلة، كما لملم دموعه وهو يغادر الملعب مكرها.

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ومن المرتقب أن تحدد الفحوصات الطبية التي سيخضع لها سايس، خلال الساعات القليلة المقبلة، الفترة التي سيغيب فيها عن الملاعب، وهي التي ستحسم بدورها مشاركته في التربص الإعدادي القادم للمنتخب الوطني، ومباراتي ليبيا والغابون.

وبعد اعتزال العميد المهدي بنعطية، يعول عشاق “أسود اللأطلس” كثيرا على سايس، حتى يكون صمام أمان المنتخب في الخط الخلفي.

وسيخوض المنتخب الوطني، في 11 من الشهر الجاري، مباراة ودية أمام ليبيا، بالملعب الشرفي لوجدة، قبل أن يواجه فهود الغابون، في 15 من نفس الشهر، بملعب “ابن بطوطة” بطنجة.